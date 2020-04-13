خبير تسويق رياضي: الخسائر عالمية.. أتمنى ألا يهدد "الإفلاس" الأندية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تمنى تامر يسري خبير التسويق الرياضي، والمحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن لا يهدد خطر الإفلاس الأندية المصرية.

وتوقف نشاط كرة القدم في مصر خلال الفترة الأخيرة تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وقال خبير التسويق في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس ١" "ما يحدث من جانب بعض الأندية والاتحادات بشأن تنظيم مباريات افتراضية أو أمور متعلقة بالألعاب الإليكترونية مجرد لتذكرة الناس بكرة القدم ومحاولة ايجاد حلول للمعاناة الحالية".

وأكمل "هذا الأمر بالطبع لا يقوم بتعويض الأندية بمكاسب مادية كبيرة مثلما كان الحال وقت وجود المباريات، الأمر معنوي أكثر منه مادي، ومجرد ومحاولات لكسر الحالة الحالية بسبب التوقف الكامل".

واستمر "منظومة كرة القدم في العالم أجمع بالطبع تأثرت بالأحداث الجارية، كل من له صلة بمجال كرة القدم والرياضة عمله متوقف حالياً، نعمل من أجل إيجاد بعض الحلول، لكن اقتصاد كرة القدم شأنه شأن أي اقتصاد أخر، بالطبع تأثر بهذا التوقف".

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وأضاف "الخسائر كبيرة جداً في جميع دول العالم، الخسائر المبدئية ستتراوح بين ٣٠٪ لـ٥٠٪ من إيرادات الموسم، معظم الدول لعبت ٧٠٪ من الموسم، لكن في الوقت الحالي كل العوائد الخاصة بالبث والإعلانات وتذاكر المباريات متوقفة".

واستمر "لو كان هناك عودة بشكل تدريجي مع بداية مايو، الأمور ستكون أفضل بكل تأكيد ويمكن انقاذ الأمر بكل كبير، لكن التأخر لشهر يوليو أو أغسطس، فهنا الوضع سيكون صعباً على الجميع".

وصرح "بالطبع سوق الانتقالات المقبل لن يشهد الأرقام القياسية التي كنا نسمع عنها في السابق، الأندية سوف تهتم أكثر بتغطية النفاقات وتسديد رواتب اللاعبين، فمن الصعب أن تدفع الأندية أرقام كبيرة في الصفقات المقبلة".

وشدد "أتوقع أن يقوم الفيفا بحسم الأمور المتعقلة بالعقود ومسألة تخفيض الرواتب لكي يلتزم بها الجميع، حتى لا يكون هناك مشاكل وخلافات في هذا الأمر".

واختتم "اقتصاد كرة القدم في مصر بالتأكيد سوف يعاني، أتمنى أن لا يهدد الإفلاس الأندية المصرية، نحن حاليا لا نستفيد من تذاكر المباريات، فقط حقوق الرعاية والبث الفضائي، سوف يكون هناك مشكلة كبيرة ونتمنى أن لا تتفاقم".