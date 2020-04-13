تقارير: تحذير شديد اللهجة من رابطة بريميرليج لقناتي سكاي وبي تي سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

قالت تقارير أوروبية إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجهت تحذيرًا لقناتي سكاي سبورتس وبي تي سبورتس من طرح أي أسئلة حول موعد استئناف الموسم الحالي، أو تأثير التعليق على اللاعبين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن رابطة بريميرليج حذرت القناتين من طرح تلك الأسئلة وإلا سيتم إلغاء تواصلهم مع المدربين ولاعبي كرة القدم.

من جانبها، قالت "ديلي ميل" إن رابطة بريميرليج منعت الحديث عن تلك الأمور، وقامت بإرسال بريد إلكتروني إلى موظفي سكاي وبي تي سبورتس حول التعليمات الجديدة، وأضافت أن الأندية قلقة بشأن طرح تلك الأسئلة في الوقت الحالي، مطالبة الجميع بتطبيق التعليمات.

كان الاتحاد الإنجليزي قرر مد تعليق المباريات المحلية حتى نهاية أبريل الجاري، مع تضاؤل فرص العودة مع بداية شهر مايو المقبل.