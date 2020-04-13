حوار- مدافع الترجي يتحدث عن هدف إينرامو وأحداث رادس

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد همام:

في أفريقيا من القليل أن تجد لاعبًا يلعب أمام نفس المنافس مع ثلاثة فرق مختلفة، لكن بالنظر إلى مسيرة المدافع التونسي العربي جابر سنجد أن طريقه كان مختلفًا بعض الشيء.

المدافع الدولي ظهر في العديد من المناسبات المختلفة أمام الأندية المصري فواجه الأهلي مع ثلاثة فرق مختلفة كما لعب ضد الزمالك في البطولة الأفريقية وتحديدًا مسابقة دوري الأبطال، وتحدى الإسماعيلي أيضًا في بطولة الكونفدرالية.

صاحب الـ34 عامًا كان لديه مسيرة حافلة بالألقاب خاصة مع فريق الترجي التونسي والذي حقق معه تسعة ألقاب مختلفة بجانب ألقاب أخرى توّج بها خلال تجربته في الملاعب الليبية مع الاتحاد الليبي، بجانب حصوله على بطولة كأس تونس مع البنزرتي.

الخليج 365 حاور العربي جابر عن ظهوره أمام الأهلي في أكثر من مناسبة مع عدة فرق مختلفة بجانب الصراع الشرس بين الأهلي والترجي في المواسم الأخيرة، ورأيه عن الفريق الأقرب والمرشح بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم.

* مسيرتك كلاعب كيف انطلقت؟

بدايتي كانت في موسم (2003 - 2004) مع فريق الشباب بالترجي حتى تم تصعيدي للفريق الأول، واستمريت مع الترجي حتى موسم (2009 - 2010) قبل أن أرحل إلى ليبيا مع فريق الاتحاد، لكن قررت بعد ذلك العودة إلى تونس من خلال فريق البنزرتي ومنه إلى الترجي مرة أخرى في موسم (2013 - 2014)، ثم خوضت تجربة مع فريق ظفار العماني واختتمت مشواري مع الملعب التونسي في موسم (2016 -2017).

وخلال مشواري حققت 12 لقبًا كان أكثرهم مع الترجي بواقع تسع بطولات كما توّجت بلقب السوبر الليبي مع الاتحاد وكأس تونس مع البنزرتي.

* خلال مشوارك في الملاعب الأفريقية واجهت الأهلي مع 3 فرق مختلفة كيف هذا؟

البداية كانت مع الترجي التونسي حيث واجهت الأهلي في دور المجموعات كما لعبت مع الاتحاد الليبي ضد الأهلي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضًا مع البنزرتي في نفس الدور من البطولة القارية.

* وماذا عن مواجهاتك أمام الأندية المصرية وتحديدًا الثنائي الزمالك والإسماعيلي؟

واجهت الزمالك أيضًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كما لعبت ضد الإسماعيلي وتحديدًا خلال فترتي مع البنزرتي واستطعنا التغلب عليهم (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في مسابقة الكونفدرالية ووقتها سجلت هدفًا في مباراة الذهاب حيث تفوقنا بثلاثة أهداف دون رد.

* من خلال مواجهاتك أمام الأندية المصرية ترى من هو الفريق الأقوى؟

بصراحة مواجهة الأهلي أصعب من الزمالك والإسماعيلي مع كامل الاحترام لهم، لكن مباريات الأهلي والترجي تحديدًا تبقى مثيرة، وخلال مبارياتي أمام الأهلي أتذكر دائمًا محمد أبو تريكة وبركات وعصام الحضري ووائل جمعة والأنجولي فلافيو، فعند مواجهة الأهلي لو لجأت إلى الأسلوب الدفاعي فقط ستخسر عليك استخدام الهجوم لأنك لا تستطيع مواجهة الأهلي دفاعيًا طوال الـ90 دقيقة.

* في دور المجموعات من نسخة 2007 بدوري الأبطال تواجدت مع الترجي ترى أسباب تفوق الأهلي عليكم؟

الترجي كان في مرحلة تجديد بعد خروج أكثر من لاعب وتحديدًا خالد بدرة وراضي جعايدي وعلي زيتوني والحارس جون جاك وجوهر المناري، ولهذا السبب تراجع الترجي وأدى إلى عدم تفوقنا على الأهلي، لكن سرعان تم بناء فريق جديد قادر على المنافسة في البطولات الأفريقية حيث شارك الترجي في خمس نهائيات بعد ذلك.

* خلال تواجدك مع الاتحاد الليبي تفوقتم في ليبيا وخسرتم بثلاثية في الإياب ترى من وجهة نظرك أسباب الإقصاء؟

في ليبيا قدمنا مبارة ممتازة، ومباراة العودة كنّا على وشك العبور لولا هدف التأهل الذي أحرزه شهاب الدين أحمد في اللحظات الأخيرة بعدما سدد كرة من زاوية مستحيلة فشل فيها الحارس سمير عبود في التصدي لها، مباراة الإياب بالطبع كانت صعبة على الرغم من فوزنا بالذهاب بهدفين لأننا نواجه الأهلي على ملعبه باستاد القاهرة وبين جماهيره بجانب أن المنافس خاض مباراة الإياب وهدفه تحقيق الفوز فقط، وهذا الهدف لن يمحى من الذاكرة.

* هذه النسخة شهدت مواجهة نارية بين الأهلي والترجي في نصف النهائي تعليقك على هدف إينرامو باليد؟

العين بالعين والسن بالسن، نفس مباراة الذهاب الأهلي سجل هدف من تسلل ونسخة 2018 الترجي واجه الأهلي وظلمنا في الذهاب، والأهلي والترجي في أوقات يتعرضوا للظلم من التحكيم وأوقات أخرى تقدم لهم هدايا تحكيمية.

* ذكرت أن في نهائي 2018 الترجي تعرض للظلم أمام الأهلي لكن ماتعليقك على اعتداء الأهلي في الإياب؟

لا والله الأهلي لم يتعرض لأي اعتداء في لقاء الإياب، لكن الأجواء كانت مشحونة بعض الشيء نظرًا لأحداث لقاء الذهاب لأن الترجي تعرض للظلم، وفريق الأهلي تم معاملته أفضل معاملة، من الممكن أن يكون حدث بعض المشاحنات البسيطة خلال توجه فريق الأهلي لملعب المباراة لكن بعثة الأهلي كانت بخير.

* لكن بعثة الأهلي وتحديدًا هشام محمد تعرض لإصابة في الرأس خلال توجه الفريق إلى ملعب رادس؟

ممكن حجارة محسوبة على مندسين في الطريق، لكن بعثة الأهلي كانت محمية بشهادة الجميع.

* من وجهة نظرك ما هو الفريق الأقوى في أفريقيا؟

أرى أن الأهلي والترجي الأفضل من حيث مستوى الإدارة والتنظيم، لكن أرى أن الترجي أقوى في آخر خمس سنوات بسبب سيطرته على البطولات، ورغم الإقصاء من الزمالك خلال هذا العام يبقى الترجي والأهلي في سيطرة على أفريقيا مع ظهور نادي أو ناديين كل موسم.

* ترى ما هو أفضل لاعب مصري واجهته خلال مسيرتك؟

محمد أبو تريكة من الأهلي، وحازم إمام من الزمالك، ومحمد محسن أبو جريشة ودرامان تراروي من الإسماعيلي.

* أفضل لاعب تونسي في مصر؟

علي معلول.

* لو تلقيت عرضًا من مصر تختار من؟

الأهلي بالطبع.

* توقعك لبطل أفريقيا هذا العام؟

الزمالك.

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حوار- محمد همام:

في أفريقيا من القليل أن تجد لاعبًا يلعب أمام نفس المنافس مع ثلاثة فرق مختلفة، لكن بالنظر إلى مسيرة المدافع التونسي العربي جابر سنجد أن طريقه كان مختلفًا بعض الشيء.

المدافع الدولي ظهر في العديد من المناسبات المختلفة أمام الأندية المصري فواجه الأهلي مع ثلاثة فرق مختلفة كما لعب ضد الزمالك في البطولة الأفريقية وتحديدًا مسابقة دوري الأبطال، وتحدى الإسماعيلي أيضًا في بطولة الكونفدرالية.

صاحب الـ34 عامًا كان لديه مسيرة حافلة بالألقاب خاصة مع فريق الترجي التونسي والذي حقق معه تسعة ألقاب مختلفة بجانب ألقاب أخرى توّج بها خلال تجربته في الملاعب الليبية مع الاتحاد الليبي، بجانب حصوله على بطولة كأس تونس مع البنزرتي.

الخليج 365 حاور العربي جابر عن ظهوره أمام الأهلي في أكثر من مناسبة مع عدة فرق مختلفة بجانب الصراع الشرس بين الأهلي والترجي في المواسم الأخيرة، ورأيه عن الفريق الأقرب والمرشح بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم.

* مسيرتك كلاعب كيف انطلقت؟

بدايتي كانت في موسم (2003 - 2004) مع فريق الشباب بالترجي حتى تم تصعيدي للفريق الأول، واستمريت مع الترجي حتى موسم (2009 - 2010) قبل أن أرحل إلى ليبيا مع فريق الاتحاد، لكن قررت بعد ذلك العودة إلى تونس من خلال فريق البنزرتي ومنه إلى الترجي مرة أخرى في موسم (2013 - 2014)، ثم خوضت تجربة مع فريق ظفار العماني واختتمت مشواري مع الملعب التونسي في موسم (2016 -2017).

وخلال مشواري حققت 12 لقبًا كان أكثرهم مع الترجي بواقع تسع بطولات كما توّجت بلقب السوبر الليبي مع الاتحاد وكأس تونس مع البنزرتي.

* خلال مشوارك في الملاعب الأفريقية واجهت الأهلي مع 3 فرق مختلفة كيف هذا؟

البداية كانت مع الترجي التونسي حيث واجهت الأهلي في دور المجموعات كما لعبت مع الاتحاد الليبي ضد الأهلي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضًا مع البنزرتي في نفس الدور من البطولة القارية.

* وماذا عن مواجهاتك أمام الأندية المصرية وتحديدًا الثنائي الزمالك والإسماعيلي؟

واجهت الزمالك أيضًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كما لعبت ضد الإسماعيلي وتحديدًا خلال فترتي مع البنزرتي واستطعنا التغلب عليهم (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا في مسابقة الكونفدرالية ووقتها سجلت هدفًا في مباراة الذهاب حيث تفوقنا بثلاثة أهداف دون رد.

* من خلال مواجهاتك أمام الأندية المصرية ترى من هو الفريق الأقوى؟

بصراحة مواجهة الأهلي أصعب من الزمالك والإسماعيلي مع كامل الاحترام لهم، لكن مباريات الأهلي والترجي تحديدًا تبقى مثيرة، وخلال مبارياتي أمام الأهلي أتذكر دائمًا محمد أبو تريكة وبركات وعصام الحضري ووائل جمعة والأنجولي فلافيو، فعند مواجهة الأهلي لو لجأت إلى الأسلوب الدفاعي فقط ستخسر عليك استخدام الهجوم لأنك لا تستطيع مواجهة الأهلي دفاعيًا طوال الـ90 دقيقة.

* في دور المجموعات من نسخة 2007 بدوري الأبطال تواجدت مع الترجي ترى أسباب تفوق الأهلي عليكم؟

الترجي كان في مرحلة تجديد بعد خروج أكثر من لاعب وتحديدًا خالد بدرة وراضي جعايدي وعلي زيتوني والحارس جون جاك وجوهر المناري، ولهذا السبب تراجع الترجي وأدى إلى عدم تفوقنا على الأهلي، لكن سرعان تم بناء فريق جديد قادر على المنافسة في البطولات الأفريقية حيث شارك الترجي في خمس نهائيات بعد ذلك.

* خلال تواجدك مع الاتحاد الليبي تفوقتم في ليبيا وخسرتم بثلاثية في الإياب ترى من وجهة نظرك أسباب الإقصاء؟

في ليبيا قدمنا مبارة ممتازة، ومباراة العودة كنّا على وشك العبور لولا هدف التأهل الذي أحرزه شهاب الدين أحمد في اللحظات الأخيرة بعدما سدد كرة من زاوية مستحيلة فشل فيها الحارس سمير عبود في التصدي لها، مباراة الإياب بالطبع كانت صعبة على الرغم من فوزنا بالذهاب بهدفين لأننا نواجه الأهلي على ملعبه باستاد القاهرة وبين جماهيره بجانب أن المنافس خاض مباراة الإياب وهدفه تحقيق الفوز فقط، وهذا الهدف لن يمحى من الذاكرة.

* هذه النسخة شهدت مواجهة نارية بين الأهلي والترجي في نصف النهائي تعليقك على هدف إينرامو باليد؟

العين بالعين والسن بالسن، نفس مباراة الذهاب الأهلي سجل هدف من تسلل ونسخة 2018 الترجي واجه الأهلي وظلمنا في الذهاب، والأهلي والترجي في أوقات يتعرضوا للظلم من التحكيم وأوقات أخرى تقدم لهم هدايا تحكيمية.

* ذكرت أن في نهائي 2018 الترجي تعرض للظلم أمام الأهلي لكن ماتعليقك على اعتداء الأهلي في الإياب؟

لا والله الأهلي لم يتعرض لأي اعتداء في لقاء الإياب، لكن الأجواء كانت مشحونة بعض الشيء نظرًا لأحداث لقاء الذهاب لأن الترجي تعرض للظلم، وفريق الأهلي تم معاملته أفضل معاملة، من الممكن أن يكون حدث بعض المشاحنات البسيطة خلال توجه فريق الأهلي لملعب المباراة لكن بعثة الأهلي كانت بخير.

* لكن بعثة الأهلي وتحديدًا هشام محمد تعرض لإصابة في الرأس خلال توجه الفريق إلى ملعب رادس؟

ممكن حجارة محسوبة على مندسين في الطريق، لكن بعثة الأهلي كانت محمية بشهادة الجميع.

* من وجهة نظرك ما هو الفريق الأقوى في أفريقيا؟

أرى أن الأهلي والترجي الأفضل من حيث مستوى الإدارة والتنظيم، لكن أرى أن الترجي أقوى في آخر خمس سنوات بسبب سيطرته على البطولات، ورغم الإقصاء من الزمالك خلال هذا العام يبقى الترجي والأهلي في سيطرة على أفريقيا مع ظهور نادي أو ناديين كل موسم.

* ترى ما هو أفضل لاعب مصري واجهته خلال مسيرتك؟

محمد أبو تريكة من الأهلي، وحازم إمام من الزمالك، ومحمد محسن أبو جريشة ودرامان تراروي من الإسماعيلي.

* أفضل لاعب تونسي في مصر؟

علي معلول.

* لو تلقيت عرضًا من مصر تختار من؟

الأهلي بالطبع.

* توقعك لبطل أفريقيا هذا العام؟

الزمالك.