محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال المسئول القانوني إميليو جارسيا سيلفرو، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لن يفتح سوق الانتقالات في موعده المقرر في الأول من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم لن يتمكنوا من الانتقال إلى أنديتهم الجديدة.
وكان فيفا قد أصدر بعض القرارات المتعلقة بعقود اللاعبين التي ستنتهي في يونيو المقبل، ومنح الأحقية للأندية الحالية إما الاحتفاظ بلاعبيها لحين استكمال الموسم أو رحيلهم إلى الأندية الجديدة.
وخلال تصريحات لموقع كالتشيو ميركاتو، قال سيلفرو: "لا يمكن لفيفا تمديد العقود إلى ما بعد 30 يونيو ، لكن فترات الانتقالات لن تفتح في التوقيت المعتاد ما يعني أنه لا يمكن تسجيل اللاعبين".
وأضاف: "في الواقع ، لن يفتح السوق في الأول من يوليو".
وأكمل: "إذا انتهى عقد اللاعبين في 30 يونيو ، من الناحية النظرية ، يجب على اللاعب العودة إلى ناديه، ومع ذلك، لن يكون التسجيل مفتوحًا".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير قانوني: فيفا سيؤجل موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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