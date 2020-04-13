وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإمكانية تعميم فكرة المباريات الافتراضية على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه عائدها لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، مشيراً إلى وعى الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات

وناقش الوزير إمكانية إقامة مباراة إفتراضية للمنتخب الفترة المقبلة. الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية بالمجتمع، والتي تعكس الحرص على التضامن والتضافر مع مجهودات الدولة في مواجهة الأزمات؛ تأكيداً على أهمية دور الرياضة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة له.وناقش الوزير إمكانية إقامة مباراة إفتراضية للمنتخب الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يوجه بتعميم فكرة المباريات الافتراضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.