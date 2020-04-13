وزير الرياضة يبحث مع هشام حطب الخطط التدريبية للاعبين استعداداً للأولمبياد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، وأحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.

تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلين لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة

وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل والمتابعة الدائمة مع اللجنة الاوليمبية للاطمئنان على أحوال اللاعبين وجاهزية خططهم التدريبية للمضى قدماً في تنفيذها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي الرياضي.

باللجنة.تناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلين لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل والمتابعة الدائمة مع اللجنة الاوليمبية للاطمئنان على أحوال اللاعبين وجاهزية خططهم التدريبية للمضى قدماً في تنفيذها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي الرياضي.

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