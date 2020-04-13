أرسنال الانجليزي يضع شرطاً لحصول لاعبيه على مستحقاتهم

وضعت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي شرطاً على لاعبي الفريق الأول الكروي لعدم تخفيض رواتبهم في ظل تجميد النشاط الكروي حاليا بسبب تفشي وباء كورونا. وتتضمن الشرط التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تم مخاطبة اللاعبين رسميا بهذا الشرط رغم الظروف المادية التي يعانى منها النادى بسبب توقف النشاط من ناحية وتوابعة المادية من ناحية أخرى مخاطبة اللاعبين رسميا بهذا الشرط رغم الظروف المادية التي يعانى منها النادى بسبب توقف النشاط من ناحية وتوابعة المادية من ناحية أخرى ويحتل أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بينما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 82 نقطة ويحتاج "المدفعجية" الوصول إلى المركز الخامس على الأقل للتأهل إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة أوروبيا لمدة عامين.

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