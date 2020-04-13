أشرف صبحي يناقش مقترح إقامة مباراة افتراضية للمنتخب يخصص عائدها لـ"تحيا مصر"

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه برئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عمرو الجنايني، مقترح إقامة مباراة افتراضية لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة.

واتفق صبحي والجنايني، على أن يتم تخصيص العائد منها لدعم صندوق "تحيا مصر"، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها، وذلك في إطار المساهمة في المجهودات المبذولة من جانب الدولة المصرية لمواجهة انتشار

ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المباراة الافتراضية بعد الانتهاء من الدراسة الوافية لها.

وتتبني عدد من البلدان فكرة المباريات الافتراضية لدعم متضرري الوباء الحالي.

من جانب الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المباراة الافتراضية بعد الانتهاء من الدراسة الوافية لها.وتتبني عدد من البلدان فكرة المباريات الافتراضية لدعم متضرري الوباء الحالي.



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