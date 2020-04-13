وزير الرياضة يبحث مع الجنايني سبل دعم الأندية خلال الأزمة الراهنة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم -بمكتبه بديوان عام الوزارة-؛ لمناقشة دعم فرق الأندية الرياضية بمختلف درجاتها خلال الفترة الراهنة في ضوء المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لمواجهة تداعيات انتشار

وبحث الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروى بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد وعودة النشاط الرياضي، وكذا دعم الوزارة واتحاد الكرة وعدد من الهيئات لفرق كرة القدم بالأندية الرياضية المشتركة في منافسات اتحاد الكرة بمختلف القطاعات.

ويتبني عدد من الرياضيين وقدامي اللاعبين حالياً مبادرات لدعم الأندية الأكثر تضرراً، وبصفة خاصة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة. الراهنة في ضوء المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وبحث الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروى بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد وعودة النشاط الرياضي، وكذا دعم الوزارة واتحاد الكرة وعدد من الهيئات لفرق كرة القدم بالأندية الرياضية المشتركة في منافسات اتحاد الكرة بمختلف القطاعات.ويتبني عدد من الرياضيين وقدامي اللاعبين حالياً مبادرات لدعم الأندية الأكثر تضرراً، وبصفة خاصة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة.

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