نور الدين أمرابط يرفض تخفيض راتبه مع النصر السعودي

رفض لاعب النصر السعودي، المغربي نور الدين أمرابط، الطلب الموجه من ناديه بخفض الراتب الشهري الخاص به، بسبب الأزمة الصحية الراهنة وتأثيرات توقف النشاط الرياضي في المملكة.

وأشارت الصحافة السعودية إلى أن اللاعب المغربي الذي يوجد الآن في هولندا رفقة أسرته، هدد ناديه بالرحيل حال إتمام قرار الخفض وإجباره على ذلك، مبرراً بأن راتبه منخفض بالأساس وسبق للإدارة السعودية أن اعترضت على طلبه بزيادة راتبه.

يذكر أن نادي الهلال السعودي أعلن اليوم الإثنين موافقته على مبادرة لاعبيه والجهاز الفني بخفض راتبهم إلى النصف بسبب تداعيات وباء

وأعلنت المملكة بداية من 14 مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد، الأمر الذي ألقى بظلاله وأسفر عن تراجع إيرادات الأندية. يوجد الآن في هولندا رفقة أسرته، هدد ناديه بالرحيل حال إتمام قرار الخفض وإجباره على ذلك، مبرراً بأن راتبه منخفض بالأساس وسبق للإدارة السعودية أن اعترضت على طلبه بزيادة راتبه.يذكر أن نادي الهلال السعودي أعلن اليوم الإثنين موافقته على مبادرة لاعبيه والجهاز الفني بخفض راتبهم إلى النصف بسبب تداعيات وباء كورونا وأعلنت المملكة بداية من 14 مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد، الأمر الذي ألقى بظلاله وأسفر عن تراجع إيرادات الأندية.

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