تلقى اتحاد الكرة رفضًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإجراء الانتخابات الفترة المقبلة وفق اللائحة القديمة للجبلاية.

فكر مسئولو اتحاد الكرة في إجراء الانتخابات وفق اللائحة القديمة إذا تعذر عقد اجتماع جمعية عمومية لمناقشة تعديلات اللائحة الجديدة في ظل انتشار فيروس

أكد مصدر بالجبلاية أن فيفا رفض هذا المقترح، خصوصًا أنه كلف اللجنة الخماسية بتعديل اللائحة ومن غير المنطقي أن تنهي اللجنة مدتها من دون الانتهاء من هذه المهمة.

الانتخابات وفق اللائحة القديمة إذا تعذر عقد اجتماع جمعية عمومية لمناقشة تعديلات اللائحة الجديدة في ظل انتشار فيروس كورونا أكد مصدر بالجبلاية أن فيفا رفض هذا المقترح، خصوصًا أنه كلف اللجنة الخماسية بتعديل اللائحة ومن غير المنطقي أن تنهي اللجنة مدتها من دون الانتهاء من هذه المهمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيفا" يُخطر اتحاد الكرة برفض إجراء انتخابات الجبلاية وفقًا للائحة القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.