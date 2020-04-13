الهلال السعودي يوافق على مبادرة لاعبيه بتخفيض الرواتب إلى النصف

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، الموافقة على مبادرة لاعبي الفريق الكروي واللجهاز الفني بتخفيض رواتبهم إلى النصف بسبب الأزمة الصحية الراهنة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

كان النادي السعودي أعلن عن مبادرة

اللاعبين عبر تويتر قائلاً: "قدم أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 بالمئة أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا".

واستكمل "تأتي هذه المبادرة سعيًا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة كورونا".

ويتجه عدد من الأندية السعودية إلى تبني مبادرات خيرية لدعم المملكة في مواجهة تداعيات الوضع الراهن.