اتحاد الكرة يصرف بدل سفر أو تفرغ للأعضاء في اللائحة الجديدة

استقر مسئولو اتحاد الكرة، على وضع بند في اللائحة الجديدة، يسمح بصرف بدل سفر، أو تفرغ لأعضاء مجلس الإدارة الفترة المقبلة.

يرى مسئولو اللجنة الخماسية أن صرف بدل سفر، أو تفرغ سيكون بديلًا أنسب لفكرة صرف مرتبات شهرية لأعضاء

مجلس إدارة الاتحاد الفترة المقبلة، خصوصًا وأن الأعضاء يقضون كثيرًا من أوقاتهم في الاتحاد لمتابعة آخر المستجدات ومناقشة مختلف القضايا التي تخص الكرة المصرية.