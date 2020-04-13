لاعب أتلتيكو مدريد السابق يصدم محترف الهلال ويتغزل في جيسوس‎

تعرض فلامينجو البرازيلي إلى هزة فنية قوية العام الماضي، بعد انتقال لاعب المحور جوستافو كويلار إلى الهلال السعودي، لاسيما وأن الصفقة تمت في ظل منافسة فلامينجو الشديدة على تحقيق لقب الدوري البرازيلي، وبطولة كأس ليبرتادوريس.

واستطاع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الـ”مينجاو” تعويض رحيل محترف الهلال بالاعتماد على البرازيلي ويليان آرو في وسط الملعب، وقد كان اللاعب يجلس بشكل دائم على مقاعد البدلاء في ظل تواجد كويلار.

لكن سرعان ما ثبت “ويليان آرو” أقدامه في التشكيل الأساسي ليكسب ثقة المدرب والمشجعين، بعد ظهوره بشكل رائع ومساهمته في تتويج الفريق بعد ذلك ببطولة الدوري البرازيلي ثم كأس ليبرتادوريس على حساب العملاق الأرجنتيني ريفر بليت.

كويلار في طي النسيان

البرازيلي غييرمي سيكويرا، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، أشاد كثيرًا بنمو ويليان مع فلامنجو، وأكد أن صاحب القميص رقم 5 جعل الجماهير تنسى كويلار تمامًا.

وقال سيكويرا في تصريحات لشبكة “فوكس سبورتس” “جيسوس أخبرني بأنه يثق تمامًا في ويليان، صحيح أن كويلار مميز في استعادة الكرة، لكن ويليان يتفوق في بناء الهجمات بالإضافة إلى دوره الدفاعي الرائع”.

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وأكمل “ذكر لي جيسوس أن كويلار يمنحه الكرة لكنه غير جيد في الكرات الرأسية، ودفاع فلامنجو لا يتميز بالمدافعين من أصحاب الأطوال العالية، لذلك كان دور ويليان هامًا للغاية”.

إشادة بـ”جيسوس”

وحول تجربته مع مدرب الهلال السابق خورخي جيسوس، عندما كان يتولى تدريب بنفيكا البرتغالي، أوضح مدافع فالنسيا السابق “جيسوس يركز على زيادة ديناميكية الفريق بسرعة كبيرة. يريد أن يعمل الفريق بقوة لمدة 90 دقيقة”.

وتابع غييرمي “إنه يريد أن يصل إلى الكمال. في أول أسبوع لي في بنفيكا كان علي أن أغير طريقتي في اللعب، فهو لا يسمح للاعب بالاستقرار وعدم التطور”.

أرقام كويلار مع الهلال

كان كويلار قد انتقل إلى الهلال من فلامنجو في أغسطس 2019، مقابل 7.5 مليون يورو، ويمتد عقد لاعب الوسط الكولومبي مع الزعيم السعودي حتى يونيو 2023.

وشارك صاحب الـ28 عامًا مع الفريق الأزرق حتى الآن في 24 مباراة، وصنع هدفين ولم يُسجل أي هدف، وترى العديد من جماهير الهلال أن كويلار لم يقدم الإضافة المأمولة منه مع الفريق خلال الأشهر الماضية.