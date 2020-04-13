الامارات | بشرى سارة لجمهور ليفربول.. الاتحاد الإنجليزي يعرض حلاً لعودة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجمهور ليفربول.. الاتحاد الإنجليزي يعرض حلاً لعودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إتاحة ملعب استاد «ويمبلي» ومركز «سانت جيمس بارك»، كموقعين محايدين للمساعدة في استكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية اليوم، أن الاتحاد يرغب في المساعدة في استكمال المباريات، والتي ستقام بدون حضور الجماهير، في حالة اتخاذ القرار باستئناف المنافسات المتوقفة حاليا في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يسعى للمساهمة في الجهود المبذولة لاستكمال مسابقة الدوري، عبر إتاحة ملعب ويمبلي وكذلك استضافة الفرق في المعسكر الخاص بالمنتخبات، للمساعدة على تقليل انتقالات اللاعبين والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ أوائل مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

