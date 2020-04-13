شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بفيروس كورونا.. «دالجليش» يوجه رسالة لجماهير ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه السير كيني دالجليش، أسطورة كرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى جماهير الفريق، وذلك بعد عودته غلى منزله لاستكمال علاجه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قبل يومين. ونشر الموقع الرسمي للنادي نص الرسالة الذي جاء كالتالي:

شكرًا لكم جميعًا على تضامنكم وأمنياتكم الطيبة في الأيام القليلة الماضية. لقد عدت إلى منزلي بعد تلقي الرعاية اللازمة في المستشفى، وأود أن أستغل هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري وشكري للطاقم الطبي الذي كان مسؤولًا عن رعايتي ولجميع العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والذين يبذلون جهدًا خرافيًا في علاج المصابين في كل أنحاء البلاد في هذا الظرف الصعب. أعلم أن جميعكم تودون الاستمتاع بحرارة الشمس، ولكني أحثكم على البقاء في منازلكم، واتباع إرشادات السلامة والأمان. هذا بلا شك هو السبيل الأفضل للتعامل مع الوضع الحالي. سنبدأ من اليوم فترة العزل المنزلي التي حددها لنا الأطباء من أجل الحفاظ على حياة الآخرين.