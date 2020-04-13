شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكاكو»: «لاوتارو» وحش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، على زميله الأرجنتيني وشريكه في خط هجوم النيراتزوري لاوتارو مارتينيز واصفًا إياه بـ«الوحش».
ورد «لوكاكو» حين سؤل عن «لاوتارو» خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «هو رائع، هذا الفتى هو وحش حقًا».
وأضاف البلجيكي: «هو يؤدي بشكل جيد للغاية ودائمًا يتحسن، أنا أحبه».
وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى احتمالية رحيل لاوتارو مارتينيز عن إنتر الصيف القادم إذ يرتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر سيتي.
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