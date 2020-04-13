شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الهلال السعودي يخفضون رواتبهم بنسبة 50% بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الهلال السعوردي، عن تقديم أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50% أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». ووفقًا للحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ثمن مجلس إدارة نادي الهلال مبادرة أعضاء الفريق التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,065

تعافي 447

وفيات 159

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