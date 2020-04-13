شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي في ذكرى تأسيسه: 96 عاماً شهدت بطولات بالجهد ودون عوامل مساعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل النادي الإسماعيلي، الإثنين، بالذكرى الـ96 على تأسيس قلعة الدراويش، إذ تأسس النادي عام 1924.

وكتب النادي عبر حساباته على مواقع التواصل في هذه المناسبة: «٩٦ عاماً من المتعة، ٩٦ عاماً من الكرة الجميلة، ٩٦ عاماً من حماس مدرجات يشعل المستطيل الأخضر، ٩٦ عاماً شهدت بطولات بالجهد والعرق بدون عوامل مساعدة، ٩٦ عاماً والإسماعيلى وطناً لنا جميعاً.. كل عام وأنتم مجتمعين على عشق الكيان.

ولنادي الإسماعيلي تاريخ كبير مع كرة القدم، إذ حقق بطولة الدوري 3 مرات مواسم «1966 -1967»، و«1990-1991»، و«2001-2002»، وكأس مصر عامي 1997 و2000، ودوري أبطال أفريقيا عام 1970.