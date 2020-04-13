يورينتي يبيع قميصه أمام ليفربول لمكافحة الكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

بيع قميص ماركوس يورينتي، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أمام ليفربول الإنجليزي في مباراة العودة بملعب «أنفيلد» في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتم دفع 8 آلاف و100 يورو، في مزاد عام.

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وتم بيع القميص في مزاد تضامني نظمته رابطة الدوري الإسباني لكرة السلة بهدف جمع تبرعات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ولم يكن قميص يورينتي أغلى الأغراض التي بيعت في المزاد وذلك بعدما تخطى سعره الزي الذي خاض به سائق السيارات الإسباني كارلوس ساينز آخر سباق «فورمولا 1» حيث تم بيعه بمبلغ 9 آلاف و100 يورو.

كما بيع أيضا قميص لاعب التنس رافائيل نادل الذي حقق به بطولة رولان جاروس عام 2019 بمبلغ 20 ألفا و500 يورو، ليجمع المزاد حتى هذه اللحظة 145 ألف يورو.