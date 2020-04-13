كيف احتفل نجوم كرة القدم بعيد الفصح؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

تفاعل نجوم كرة القدم العالمية مع مناسبة عيد الفصح، وذلك عن طريق نشر التهاني والصور، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. شارك العديد من النجوم صورهم مع متابعيهم، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، حيث ظهر اللاعبون داخل الحجر المنزلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز اللاعبين الذين قدموا التهنئة بعيد الفصح، بعدما نشر لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة على صفحاته الرسمية عبر حساباته في التواصل الإجتماعي وأفراد أسرته مجتمعون حول المنضدة قائلاً: “نتمنى عيد سعيد لكل العالم”. من جهته أطلق لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم 1 عالمياً وزوجته ايلينا تحدياً جديداً، على هامش عيد الفصح ضمن المبادرات التي يطلقها نجوم الرياضة لتحفيز أفراد المجتمع للبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.



ونشر ديوكوفيتش على إنستغرام: "عيد فصح مجيد للجميع، في انتظار عيد الفصح الأرثوذكسي أمامنا الوقت للكثير من التحديات الجديدة، قررت أنا وايلينا دعوتكم للمشاركة في تحدي اليوغا البهلوانية، مع شريك، زوجة، أبناء، أخ، والديكم، مدرب، مع الشخص المتواجد معك في المنزل والمستعد لخوض هذا التحدي". ودعا اللاعب الصربي مجموعة من كبار نجوم الرياضة لمشاركته هذا التحدي يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم منتخب كرواتيا السابق زفونيمير بوبان والفرنسي بول بوغبا ونجوم التنس السويسري روجيه فيدرر والاسباني رفائيل نادال واليوناني ستيفانوس سيتسيباس ونجم منتخب أوكرانيا وميلان السابق أندريه شفشينكو وعدة نجوم آخرين. في المقابل لم تمنع إجراءات العزل الصحي لاعب كرة السابق ديفيد بيكهام البالغ من العمر من47 باللهو مع طفلته هاربر ذات الـ 8 أعوام، حيث ظهر الدولي الإنجليزي السابق، وهو يطارد ابنته هاربر التي تحمل سلة من الخوص تجمع فيها الحلوى المخفية بحديقة منزلهم.

Advertisements

من جهته احتفل نجم توتنهام هوتسبير الانجليزي ديلي ألى بعيد مولده 24 وعيد الفصح في الوقت ذاته في منزله برفقة أصدقائه، كما احتفل لاعب مانشستر سيتي الانجليزى جواو كانسيلو بعيد الفصح، بنشر صورته في إنستغرام معلقاً عليها بعبارة "عيد فصح سعيد".

أما مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني نشر صورة تجمعه بأبنائه من حديقة منزله، معلقا عليها بعبارة "الأحد في المنزل مع عائلتي".

ونشر لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين صورة لابنتيه متنكرين في زي أرانب احتفالاً بعيد الفصح، معلقاً على الصورة بعبارة "عيد فصح سعيد".