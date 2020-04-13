ورشة عمل أون لاين للحكام التايكوندو

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جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم تنظيم ورشة عمل لحكام اللعبة ، خلال الشهر الجارى ، على أن يتم اقامتها اون لاين ، فى ظل توقف النشاط وحظر التجوال ، وملازمة الجميع للمنزل .

واكد عمرو سليم رئيس الاتحاد أن التايكوندو يعمل على وجود حركة فى الاتحاد ، وبين المدربين و الحكام و اللاعبين ، لاستمرار العبة بشتى الطرق، دون الاخلال بتعليمات الدولة ومجلس الوزراء ، مشيرا الى انه تم عمل فيديوهات بين المدربين و اللاعبين على مستوى الجمهورية ، و كذلك تنظيم بطولة للبومزا أون لاين ايضا لكسر حالة الملل .

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واضاف سليم أن الدورة الدولية التى نظمها الاتحاد العام الماضى والتى حصل المدربون من خلالها على شهادات خبرة دولية من الاتحاد الدولى ، ، سيتم اقامة نسخة أخرى منها ، ولكن بعد انتهاء ازمة كورونا المستجد .

كانت اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، قررت عمل تدريبات أون لاين للمدربين واللاعبين لمنع حالة الملل، خلال توقف النشاط وحظر التجوال ، على أن تكون التدريبات عن طريق الفيديوهات، ليستفيد بها كل لاعبى ومدربى اللعبة فى مختلف أنحاء الجمهورية وحتى تمكن اللاعبون فى مختلف الأندية فى التعرف على طرق التدريب عن طريق مدربين الاتحاد، ولعمل حالة من الاحتكاك واكتساب خبرات جديدة عن طريق الفيديوهات أون لاين.

يذكر أن الاتحاد تلقى خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، وسيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو رسمياً، والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا بالإضافة إلى ثنائى المنتخب البارالمبى سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.