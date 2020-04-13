شكرا لقرائتكم يوميات لاعب بالحجر المنزلى .. نجم تنس الطاولة: ربنا يكون فى عون الستات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

"الخليج 365" يحرص على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو السيد لاشين لاعب الأهلى و المنتخب فى تنس الطاولة ، و العائد من اسبانيا حيث كان محترفا هناك خلال الفترة الماضية والذى كشف إنه يستغل فترة التوقف فى التدريبات فقط داخل المنزل، حفاظا على لياقته البدنية ، عن طريق تدريبات الفيتنس ، وكذلك من خلال " الدراجة الرياضية داخل المنزل ".

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وقال لاشين، إنه عاد من اسبانيا منذ شهر تقريبا قبل حظر التجوال ، ولم يخرج من المنزل خلال هذه الفترة سوى 3 مرات تقريبا ، وكانت للذهاب الى السوبر ماركت فقط ، بالإضافة إلى استغلال الوقت فى المنزل بالعب مع اطفالى حيث لدى طفلان

واشار نجم الطاولة أنه يبقى مستيقظ مع اطفاله حتى موعد نومهما ، وبعد ذلك يساعد زوجته فى بعض الأعمال المنزلية قائلا :ط بساعد فى حاجات خفيفة يعنى بعمل بيض بالبسطرمة مثلا ، مضيفا أنه بحكم سفره الى اسبانيا لم يكن يقدر المجهود الذى تبذله زوجته مع الاطفال ، ولكن فترة التوقف و الحظر فليعين الله كل النساء على الاعمال المنزلية و تربية الاولاد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا. وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.