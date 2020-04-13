شكرا لقرائتكم كورونا تتسبب فى تراجع القيمة التسويقية لـ محمود علاء 4 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت القيمة التسويقية لمحمود علاء مدافع نادي الزمالك، خلال آخر تحديث لها على موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخسر محمود علاء في قيمته التسويقية ما يعادل 4 ملايين جنية تقريباً، حيث تحركت قيمة مدافع الزمالك من مليون و200 ألف يورو أي ما يعادل 20 مليون و700 ألف جنيهاً مصرياً، لتسجل 950 ألف يورو أي ما يعادل إل 16 مليون و400 ألف جنيهاً مصرياً.

يذكر أن مليون و200 ألف يورو كانت أعلى قيمة تسويقية وصل إليها محمود علاء في مسيرته الاحترافية قبل أن يتراجع عنها في الثامن من أبريل الجاري.

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وحرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عدم وضع أية شروط جزائية فى العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بعد توقيع اللاعب دون إبداء أية اشتراطات على النادى الأبيض، خاصة إن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا، حيث يواصل طارق حامد صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالفريق فى الرواتب، وحرص محمود علاء على تسهيل الأمور أمام إدارة الزمالك خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بطارق حامد بعد التأكيد له أنه فى الفئة الأولى بعد لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من محمود علاء، الذى قام بتجديد تعاقده مع النادى الأبيض حتى 2024، إن اللاعب لم يضع أية شروط جزائية في عقده الجديد، موضحا إن رئيس الزمالك قام بتقديره ماليًا بأفضل صورة وأشاد بما قدمه للفريق الأبيض لذا لم يضع اللاعب أية اشتراطات أمام ناديه في مسألة تجديد التعاقد ورحب على الفور بالتوقيع بعد التفاوض الذى أجراه مع رئيس الزمالك ليوقع على العقد الجديد في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى.

وتابع المصدر ذاته إن محمود علاء وقع على العقد الجديد تحديدا منذ نحو أسبوع وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء فى الساعات الماضية بالإعلان الرسمى حول تجديد التعاقد مع النادى حتى 2024، بجانب كشف الستار عن العقد الجديد الذى حرص مرتضى منصور على إظهاره دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب وجاءت خطوة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء جدد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت خلال الأيام الماضية أن اللاعب لم يقم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس نادى الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024