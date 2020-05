شكرا لقرائتكم ونش الزمالك يستعد لعودة الدوري بتدريبات في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، لعودة النشاط الرياضي بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، بوصلة تدريب في صالة الجيم، للحفاظ على لياقته البدنية.

ونشر الونش فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بأداء بعض التدريبات.

View this post on Instagram #stayfresh ???????? A post shared by Elwensh _28 (@mahmoudhamdy_28) on Apr 12, 2020 at 3:03pm PDT

روى محمود حمدي الونش كواليس حصول الترجي التونسي على ضربة جزاء في السوبر الإفريقي والتي تسبب فيها اللاعب الدولي .

وقال الونش في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن طارق حامد ومحمود علاء توجها لي وقت انشغال الحكم بالفار وقال وقتها طارق لي: "هي الكورة جت في ايديك يا ونش" ما دفعني للرد عليهما: "خلوا أبو جبل يركز" في تأكيد بأن الكرة جاءت في يده. تابع الونش أن اسلام جابر نجم الزمالك لولا توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا لشاهده الجمهور بشكل أكبر خاصة وان المدرب الفرنسي كارتيرون يثق في قدراته وبدأت المرحلة في التقدم بشكل كبير.

تابع محمود حمدي الونش ان اسلام جابر من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة التي ستفيد الفريق ويمتلك مقومات تجعله لاعب دولي. وقال الونش أن فوز الزمالك ببطولتين بفضل التخطيط الجيد للمدرب والروح العالية التي جمعت اللاعبين بالكامل وهو ما سيعود مستقبلاً على الفريق بشكل أفضل ونتائج إيجابية.