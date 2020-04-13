شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يدخل مرحلة التأهيل الأخيرة استعدادا للعودة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد حمدي فتحي نجم خط وسط النادي الأهلي لخوض مرحلة التأهيل الأخيرة في برنامجه العلاجي، قبل البدء في الجري واللعب الخفيف بالكرة، وفقاً للبرنامج العلاجي الموضوع له من قبل الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة استعداداً لعودته من جديد للتدريبات الجماعية.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع فى غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطنى قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة فى ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعى.

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ويخوض حمدى فتحى حالياً برنامجًا من العلاج الطبيعى والتأهيل ، حيث تطورت الحالة البدنية والطبية للاعب خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبى والتأهيلى الذى يخوضه اللاعب.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدنى من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامج تدريبى للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.