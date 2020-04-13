يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
اعتبر الدراج البريطاني كريس فروم المتوج بطلا لسباق طواف فرنسا اربع مرات بان تعافيه من الاصابة المروعة التي تعرض لها العام الماضي والتي كادت توقف مسيرته، بات "شبه كامل".
وتعرض فروم لحادث خطر أثناء التمارين في حزيران/يونيو الماضي، تسبب له بكسور في أنحاء مختلفة من جسده، واضطره للخضوع لعملية جراحية.
وشارك فروم في اول سباق له بعد الاصابة خلال طواف الامارات في شباط/فبراير الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال فروم لموقع فريقه اينيوس على قناة يوتيوب بعد مشاركته في سباق افتراضي الى جانب بطلي طواف فرنسا جيرانت توماس وايغان برنال "عملية التعافي تسير بشكل جيد جدا، استطيع القول بانها اصبحت شبه مكتملة".
واضاف "لا زلت اتابع بعض التمارين خارج اطار الدراجة لتقوية الجهة اليمنى من جسدي التي تعرضت للاصابة لكني عاودت التمارين بشكل طبيعي والامور تسير بشكل جيد جدا".
ويمارس فروم حجرا صحيا في الوقت الحالي في جنوب فرنسا بانتظار العودة الى المنافسات ومحاولة احراز لقب طواف فرنسا للمرة الخامسة في مسيرته لكن ذلك قد يتطلب بعض الانتظار.
وقال فروم في هذا الصدد "احاول ان اشغل نفسي قدر المستطاع واقوم بكمية هائلة من التمارين".
كانت هذه تفاصيل خبر فروم يعتبر بأنه تعافى بشكل "شبه تام" من الاصابة المروعة التي تعرض لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.