لا نية لدى "كاف" لإلغاء مسابقتي دوري الابطال وكأس الاتحاد

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القاهرة: أكد المغربي عبد المنعم با، الأمين العام بالوكالة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي دوري لأبطال وكأس الاتحاد، بعدما تم تأجيلهما السبت إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال با في تصريحات تليفزيونية الأحد "نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت حتى تستكمل المسابقات الأفريقية"، مضيفًا "لا نريد أن نلغي أي مسابقة، لكن سنحاول أن نؤجّلها حتى يتم تأمين اللاعبين".

تابع "نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وعندما قررنا تأجيل بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي كانت مقررة في إبريل الجاري في الكاميرون، كنا على تواصل معهم".

وأوضح با الذي عيّن في مطلع مارس الماضي بالوكالة خلفًا لمواطنه معاذ حجي المستقيل من منصبه لأسباب شخصية "نتبع كل التعليمات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر مبكر لمخطط عودة المسابقات، لكن الموقف هو تأجيل كل المسابقات".

وكان من المقرر ان يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو ذهابا والثامن منه إيابا، وذلك بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فكان مقررا في الثالث من مايو ذهابا والعاشر منه إيابا، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وعن المواعيد المقترحة لاستئناف مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، قال با "نحن محظوظون لأننا على وشك الانتهاء من المسابقتين، ونأمل أن تكون الأزمة قد رحلت مع حلول الصيف على أن يتم تحديد الموعد الذي سيتم من خلاله استكمال المسابقتين حسب تطور الأمور".

وأشار إلى أن عودة المباريات "ستكون في منتصف يونيو أو يوليو وفي أسوأ الأمور ستكون في أغسطس، لكن في كل الأحوال لن يتم إلغاء المسابقتين وسيتم استكمالهما".

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كان الاتحاد الإفريقي اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية (ملعب جابوما الجديد) لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية).

سيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.

في المقابل، أكد با أنه "إذا استمرت أزمة انتشار فيروس كورونا، سيكون لا خيار أمامنا إلا تأجيل كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون والمقررة في يناير وفبراير المقبلين في الكاميرون"، مشيرا الى ان هذا التوقيت اختاره مسؤولو الكاميرون بسبب سوء المناخ صيفا في بلادهم.

وتابع "أما إذا كانت الكاميرون في أفضل حال بدون فيروس كورونا، سيكون الموقف معقدا أيضا، وفي حال اعتذار دولة أو دولتين سيكون الامر سهل في تعويضهما لكن مع هذه الجائحة سيكون صعب استكمالها".

واشار الى ان النسخ القادمة من كأس الأمم الأفريقية ستكون في موعدها الأساسي وهو يونيو ويوليو، وأن إقامة النسخة المقبلة في الشتاء "استثناء فقط".

وكشف با أن الكاف لم يجبر اي اتحاد على مد عقود اللاعبين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكل اتحاد يعمل حسب ما يرى "أنه الأصلح له"، مضيفا "نحن نتحرك وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بعقود اللاعبين، كلها مجرد نصائح ولا نجبر أحد بشيء".

وختم با ان مدينة شرم الشيخ ستستضيف حفل الاتحاد الافريقي لاختيار الافضل الموسم المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل الماضي والذي اقيم بمدينة الغردقة.

