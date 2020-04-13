شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو ينظم ورشة عمل للحكام "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، تنظيم ورشة عمل لحكام اللعبة، خلال الشهر الجارى، على أن يتم إقامتها أون لاين، فى ظل توقف النشاط وحظر التجوال، وملازمة الجميع للمنزل.

وأكد عمرو سليم، رئيس الاتحاد، أن التايكوندو يعمل على وجود حركة فى الاتحاد، وبين المدربين والحكام واللاعبين، لاستمرار العبة بشتى الطرق، دون الاخلال بتعليمات الدولة ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم عمل فيديوهات بين المدربين واللاعبين على مستوى الجمهورية، وكذلك تنظيم بطولة للبومزا أون لاين ايضا لكسر حالة الملل .

وأضاف سليم أن الدورة الدولية التى نظمها الاتحاد العام الماضى والتى حصل المدربون من خلالها على شهادات خبرة دولية من الاتحاد الدولى، سيتم اقامة نسخة أخرى منها، ولكن بعد انتهاء ازمة كورونا المستجد.

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وكانت اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، قررت عمل تدريبات أون لاين للمدربين واللاعبين لمنع حالة الملل، خلال توقف النشاط وحظر التجوال، على أن تكون التدريبات عن طريق الفيديوهات، ليستفيد بها كل لاعبى ومدربى اللعبة فى مختلف أنحاء الجمهورية وحتى تمكن اللاعبون فى مختلف الأندية فى التعرف على طرق التدريب عن طريق مدربين الاتحاد، ولعمل حالة من الاحتكاك واكتساب خبرات جديدة عن طريق الفيديوهات أون لاين.

يذكر أن الاتحاد تلقى خطابا من الاتحاد الدولى للعبة، يفيد بتأهل الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، وسيف عيسى، وعبد الرحمن وائل لاعبى المنتخب إلى أولمبياد طوكيو رسمياً، والتى تم تأجيلها لمدة عام على خلفية وباء كورونا بالإضافة إلى ثنائى المنتخب البارالمبى سلمى على ومحمد الزيات، حيث جاء تأهل الرباعى من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة التى شارك بها اللاعبون.