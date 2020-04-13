شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينشر صور احتفاله بعيد ميلاده بحضور صالح جمعة ويعلق: "كبرنا سنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، صور احتفاله بعيد ميلاده بحضور زميليه صالح جمعة والمشجع أمح وبعض أصدقائه عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا، "وكبرنا سنة".

ويحتفل كهربا بعيد ميلاده الـ"26" اليوم وهو من مواليد 13 أبريل 1994، وبدأ مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.

وعقب الرحيل عن ناشئى الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، فى الدورى وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادى لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك فى 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفى يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى فى الدورى السويسرى ولكن هذه المرة مع نادى جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفى أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادى الزمالك، حيث شارك مع الأبيض فى 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفاً وصنع 19 هدفاً، خلال ولايتين فى القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة فى اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودى فى 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.

ودخل كهربا فى أزمة كبيرة مع نادى الزمالك فى نهاية الموسم الماضى، قبل مواجهة الأهلى فى الدور الأول التى أقيمت فى شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل فى الشكوى .

توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادي.

بعد رحيله عن الزمالك، لعب كهربا فى صفوف نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى خلال الفترة ما بين أغسطس الماضى وحتى ديسمبرالماضي، شارك خلالهم فى 5 مباريات فقط وأحرز هدفا واحدا.

شارك محمود عبد المنعم كهربا مع منتخب الفراعنة فى 27 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع مثلهم.

وقدم كهربا إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروى آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب.

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كهربا شارك مع الأهلى منذ تعاقده مع الفريق فى 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلي.

وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى المصري، و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التى شهدت أحداثا تسببت فى إيقافه.

وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا فى تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 فى تسجيل الأهلى فى إطار مسابقة الدورى المصري، فيما لم ينجح فى التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا أو السوبر المصرى.

مساهمات كهربا فى تسجيل الأهداف جاءت بواقع هدفين وصناعة مثلهما فى شباك طنطا، بالإضافة إلى تسجيل هدف وصناعة آخر فى شباك المصرى البورسعيدي.

ا وامح



ربا لاعب الاهلى



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