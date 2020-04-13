شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يستعد لخوض مرحلة التأهيل الأخيرة قبل العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حمدى فتحى، نجم خط وسط النادى الأهلى، لخوض مرحلة التأهيل الأخيرة فى برنامجه العلاجي، قبل البدء فى الجرى واللعب الخفيف بالكرة، وفقاً للبرنامج العلاجى الموضوع له من قبل الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة استعداداً لعودته من جديد للتدريبات الجماعية.

وتعرض حمدى فتحي لإصابة بقطع فى غضروف الركبة بأحد معسكرات المنتخب الوطنى، قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة فى ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعى.

ويخوض حمدى فتحى حالياً برنامجًا من العلاج الطبيعى والتأهيل، حيث تطورت الحالة البدنية والطبية للاعب خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبى والتأهيلى الذى يخوضه اللاعب.

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ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.