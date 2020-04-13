شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا "اليد" عن يومياته فى حظر كورونا: فشلت بالمطبخ وبتدرب فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد علاء السيد "لوكا"، لاعب كرة اليد بنادى الزمالك، عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال لوكا لاعب اليد ، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يستغل وقت الحظر لقضاء وقت أطول مع أسرته وأولاده وتعريفهم بالعائلة عبر الفيديو كول.

وأشار لوكا إلى أنه يحرص على التدريب فى المنزل للحفاظ على لياقته البدنية، مشيراً إلى أنه حاول دخول المطبخ لمساعدة زوجته ولكنه فشل وفضل الابتعاد.

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وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية إبريل وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.