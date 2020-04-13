شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعرض صورة مرسومة لشعار القلعة الحمراء بالألوان المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة مرسومة لشعار القلعة الحمراء يتوسطه النسر بالألوان المائية، وعلقت صفحة الأهلي "صباح الخير".



الاهلى

يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي ضم جناح أجنبي بدلاً من مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يفكر المدير الفني في إبرام صفقة قوية مع أحد اللاعبين الذين يُجيدون اللعب على الأطراف خاصة الظهير الأيسر ليكون بديلاً لرمضان صبحي الذى بات رحيله أمر شبه مؤكد بعد إنتهاء إستعارته من هيدرسيفليد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري لرغبة اللاعب في العودة لتجربة الأحتراف الأوربية فضلاً عن رفض الاهلي مُغالاة نادي هيدرسيفيلد في طلباته المالية للإستغناء عن رمضان نهائياً.

ورغم أن الفترة الماضية شهدت تأكيدات من البعض بأن الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن المدرب السويسرى رفض التسرّع فى حسم هذا الملف، بل ويرى المدرب السويسرى أنه قد لا يتعاقد مع مهاجم أجنبى إذا رأى أن الفريق بحاجة لضم لاعبين فى مراكز أخرى، لاسيما أن الأهلى دعم هجومه بالسنغالى آليو بادجى قادماً من رابيد فينا النمساوي.

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ويمتلك الأهلى حالياً الثنائى الهجومى مروان محسن وآليو بادجى، بجانب الثلاثى المُعار لأندية أخرى وليد آزارو (الاتفاق السعوي) وصلاح محسن (سموحة) وأحمد ياسر ريان(الجونة).

على صعيد متصل، يحسم التقرير الذى سيتسلّمه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حول اللاعبين المُعارين من الاهلى لأندية أخرى مصير الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدير الفنى التسرّع فى ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلى لأندية محلية ويرغب المدرب السويسرى فى الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.