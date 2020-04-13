شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..هشام حنفى يتقمص شخصية الزعيم فى مدرسة المشاغبين على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص هشام حنفى، نجم الأهلى السابق، دور الفنان عادل إمام فى مسرحية مدرسة المشاغبين عبر تطبيق تيك توك برفقة ابنته، وانضم هشام حنفى لتطبيق تيك توك وبث فيديو قال فيه، "لقيت كل أصحابى ومراتى وبنتى عاملين تيك توك.. قلت اشمعنى أنا.. استنونى على تيك توك وربنا يستر".

وفى وقت سابق ناشد هشام حنفى الشعب المصرى تنفيذ التدابيرالاحترازية التى تقوم بها الدولة فى الوقت الحالى للقضاء على وباء كورونا الذى أصاب العالم منذ نهاية العام الماضى.

وفى وقت سابق، ظهر هشام حنفى وزوجته فى تجربة جديدة عبر تطبيق تيك توك، وهما يجسدان مشهد السيدة التى غادرت أحد البرامج على الهواء مباشرة.

ونشر هشام حنفى مقطع الفيديو الذى ظهر فيه مع زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع تيك توك، وكتب معلقاً، "الغى رحلتى"، وهى الجملة الشهيرة التى اختتمت بها السيدة مقطع الفيديو الذى تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا.

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وطالب حنفى الشعب المصرى بالجلوس فى المنزل اكبر فترة ممكنة وعدم النزول الا للضرورة القصوى ولقضاء لوازم الحياة المعيشية للقضاء على الفيروس فى اسرع وقت ممكن .