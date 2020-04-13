شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم كورسات ON LINE للمدربين واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، في الثامنة مساء اليوم " كورس لايف" عن تحليل الاداء للمدربين ويلقي المحاضرة الدكتور المفتي ابراهيم ، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.

وقررت الإدارة الفنية باتحاد الكرة إقامة المحاضرات 3 أيام فى الأسبوع الحالي هى أيام الاثنين والأربعاء والجمعة ، فى الثامنة مساء بمشاركة محاضرين دوليين.

وأقيمت الاسبوع الماضي محاضرة فنية بعنوان ( الاعداد البدني لبراعم كرة القدم ) مع الدكتور ابراهيم البطل، وسبق واعلنت الادارة الفنية عن تخصيص دورات تدريبيه تثقيفية ( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.

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وأكد الدكتور محمود سعد، أن هناك 9000 مدرب وإدارى ومخطط أحمال ومحلل إحصائيات يستفيدون من فكرة "كورسات اللايف" التى تم إطلاقها مؤخرا بدورة لمدربى حراس المرمى.