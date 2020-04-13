اتحاد الكرة ينظم كورسات ON LINE للمدربين واللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، في الثامنة مساء اليوم " كورس لايف" عن تحليل الاداء للمدربين ويلقي المحاضرة الدكتور المفتي ابراهيم ، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.
وأقيمت الاسبوع الماضي محاضرة فنية بعنوان ( الاعداد البدني لبراعم كرة القدم ) مع الدكتور ابراهيم البطل، وسبق واعلنت الادارة الفنية عن تخصيص دورات تدريبيه تثقيفية ( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.
وأكد الدكتور محمود سعد، أن هناك 9000 مدرب وإدارى ومخطط أحمال ومحلل إحصائيات يستفيدون من فكرة "كورسات اللايف" التى تم إطلاقها مؤخرا بدورة لمدربى حراس المرمى.
من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم.
وأوضح مسئولو الجبلاية أن التأجيل يوفر لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات 10 أيام لإقامة مباريات الدورى، بدلا من التوقف الدولى لخوض المباراة وهو ما يمنح فرصة لاستئناف الدورى حتى لو عاد أول يونيو المقبل وليس منتصف مايو.
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