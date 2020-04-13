الزمالك يرسم سيناريوهات صفقات الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الزمالك عدة سيناريوهات بشأن صفقات الموسم الجديد، حيث يبحث مسئولى الأبيض عدد من الترشيحات المعروضة من خلال وكلاء اللاعبين، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد استطلاع رأى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لقلعة ميت عقبة، بشأن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض لدعم المراكز المختلفة فى الموسم الجديد.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز السيناريوهات التى يرسمها مسئولو الزمالك لصفقات الموسم الجديد..

- عمر جابر وأحمد منصور يتصدران بسبب "الجوكر"

يُعد الثنائى عمر جابر وأحمد أيمن منصور، لاعبى بيراميدز، أبرز الصفقات التى تتصدر المشهد فى الزمالك للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن اللاعبان يُجيدان اللعب فى أكثر من مركز، خاصة مركزى الظهير الأيمن والدفاع وهو ما يجعلهما صفقات "جوكر" تُفيد الفريق وتمنح المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون أكثر من حل لتوظيفهما فى أكثر من مركز حال الحاجة إليهما.

وسيلجأ مسئولو الزمالك إلى الاعتماد على الصفقات التبادلية لتخفيض مقابل اللاعبين المُرشحين للانضمام إلى الفريق فى الموسم الجديد، خاصة مع مسئولى بيراميدز حيث ستعرض إدارة نادى الزمالك على بيراميدز، عددًا من اللاعبين لإبرام بعض الصفقات بين الناديين بعد الاهتمام بضم الثنائى عمر جابر وأحمد أيمن منصور إلى جانب واحد من الثنائى نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة لاعبى الوسط، ومن المنتظر تكثيف التفاوض حول ضمهم فى الفترة المقبلة مع إدارة بيراميدز.

- أجنبى جديد فى الطريق بعد ترشيح 3 لاعبين

لن يخلو الميركاتو الصيفى بالزمالك من ضم لاعب أجنبى لتدعيم صفوف الفريق، خاصة بعدما تلقى مسئولى الأبيض أكثر من ترشيح لثلاثة لاعبين أجانب لضم إحداهم خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، وهم الجزائرى حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة، وآرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، بجانب وليد الكرتى لاعب الوداد المغربى.

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من المنتظر حسم مصير الصفقة الأجنبية المقبلة لصفوف الزمالك وفقًا للاعبين المحليين الذين سيتم ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمه، حيث سيفاضل مسؤولو الأبيض مع كارتيرون بأن يتم الاكتفاء بضم واحد أو إثنين على أقصى تقدير من الثلاثى عمر جابر وكريم العراقى، الظهير الأيمن لنادى المصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، وبن عيادة إلى جانب أيضًا واحدًا من الثنائى دونجا أو محمود حمادة ونفس الأمر بالنسبة لآرى بابل والكرتى، خاصة إن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة فى مختلف الخطوط وستكون التدعيمات وفقًا للاحتياجات فقط.

- مهاجم سموحة يتزعم ترشيحات الخط الأمامى

فيما من المتوقع أن يخرج عمر السعيد، مهاجم الزمالك، للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية من قبل الفرنسى كارتيرون، خاصة أن الزمالك تلقى عرضًا من المصرى لضم السعيد ما قد يجعل الأبيض يدخل فى صفقة تبادلية لضم كريم العراقى.

لذا تزعم حسام حسن، مهاجم نادى سموحة، الترشيحات لتدعيم خط هجوم الزمالك فى الموسم الجديد، فى حالة خروج عمر السعيد فى الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب كان ضمن اهتمامات الأبيض من قبل.