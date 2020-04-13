شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تخفيض عقود اللاعبين بسبب "محنة" كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تخفيض عقود لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية التى يتوقف فيها النشاط الرياضي على خلفية وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله ، وعلم ”الخليج 365” أن مجلس الأهلي سيناقش في إجتماعه المقبل والذى سيُعقد خلال ساعات عدة طُرق وسبل للخروج من الأزمة المالية التى يعيش فيها النادي حالياً شأنه شأن جميع الأندية العالمية وربما المؤسسات في العالم جراء تجميد النشاط وتراجع مصادر الدخل.
وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة طلب من أعضاء المجلس وضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط،وأوضح المصدر أن هناك أكثر من تصور ومقترح لتخفيض العقود منها تقليل الرواتب الشهرية للاعبين خلال الفترة التى يتوقف فيها النشاط بجانب تخفيض العقود بنسبة تتراوح من 30 إلى 50 % وغيرها من المقترحات التى سيتم دراستها في إجتماع المجلس المُرتقب.
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