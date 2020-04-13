لاعب الأهلي السابق: فكر فايلر يختلف عن جوزيه.. وديانج لاعب خط وسط نموذجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال عبد الله فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، إن أليو ديانج نجم القلعة الحمراء، نموذج للاعب خط الوسط، مشيراً إلى أن تفكير رينيه فايلر المدير الفني للفريق يختلف عن مانويل جوزيه.

ولعب عبد الله فاروق في الأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في الفترة ما بين 2009 وحتى 2010 قبل رحيله لاتحاد الشرطة.

وقال عبد الله فاروق في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": "حسام عاشور قيمة كبيرة، وغيابه في الملعب يسبب كوارث كبيرة".

Advertisements

وأضاف: "في الوقت الحالي فايلر اعتمد على ديانج وعمرو السولية، وديانج نموذج للاعب خط الوسط الملتزم ويعرف واجباته ويلعب الكرة السهلة، ومن اللاعبين الذين تحب تتفرج عليهم، فهو يقوم بالدفاع والهجوم بشكل جيد ويقوم بإحراز الأهداف".

وتابع لاعب الأهلي السابق عن الفرق بين فايلر وجوزيه: "فكر فايلر يختلف عن جوزيه، فايلر بيلعب كورة أفضل من جوزيه، وفايلر لا يمتلك نفس قيمة اللاعيبة التي امتلكها جوزيه في وقته، والشخصية متقاربة بينهم".

وأتم عبد الله فاروق: "لو استمر فايلر مع الأهلي بهذا الأسلوب سيحقق العديد من البطولات مع الأهلي".