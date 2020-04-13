الهاني سليمان يكشف عن أفضل 3 مهاجمين قابلهم في مسيرته

أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة الأول لكرة القدم، انه يمثل عبء كبير على أي مهاجم يلعب ضده.
وقال الهاني خلال حواره لبرنامج الماتشمع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " الله يكون في عون أي لاعب بيلعب قدامي"
وأضاف: "هناك ثلاثة مهاجمين يثيرون قلقي عند مواجهتهم وهم عماد متعب ومحمد فضل وجون انطوي "..
وأكمل " أي لاعب يتمنى التواجد في سموحة، فريق صنع اسم كبير منذ صعوده، وأصبح له مكانة محفوظة.
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