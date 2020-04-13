الهاني سليمان: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري

أكد الهاني سليمان حارس مرمى فرسق سموحة السكندري أنه تمنى اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري .
وقال سليمان: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري ولكني لم ألحق به، ولكنه بعدما تولى مسئولية سموحة طلب ضمي وكنتسعيد للغاية انني تواجدت معه.
وتابع: سموحة يمتلك كل المقومات التي تجعله ناجح وفي مكانة كبيرة.
وانتقل بالحديث عن حمادة صدقي: "بنحبه جدا" يتعامل معنا جميعا مثل اولاده.
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