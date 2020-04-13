الهاني سليمان: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري

أكد الهاني سليمان حارس مرمى فرسق سموحة السكندري أنه تمنى اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري .

وقال سليمان: تمنيت اللعب مع حسام حسن في الاتحاد السكندري ولكني لم ألحق به، ولكنه بعدما تولى مسئولية سموحة طلب ضمي وكنت

سعيد للغاية انني تواجدت معه.

وتابع: سموحة يمتلك كل المقومات التي تجعله ناجح وفي مكانة كبيرة.

وانتقل بالحديث عن حمادة صدقي: "بنحبه جدا" يتعامل معنا جميعا مثل اولاده.