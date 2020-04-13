حسن الشامي : جماهير بلجيكا حملوا نعش عليه علم مصر

قال حسن الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن تلقى عدد من العروض خلال تألقه في صفوف سموحة، وكان أبرزها وادي دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلي .

وأكد الشامي في تصريحات برنامج نمبر وان

على قناة النهار: "وقعت لنادي وادي دجلة لأنه عرض على سموحة مبلغ كبير للغاية، فقام ماجد سامي بإرسال شيك على بياض لوضع المبلغ الذي يرغبه فرج عامر".

وتابع: "بعد توقيعي لنادي وادي دجلة، حدثت الثورة، لذلك ماجد سامي قام بإرسالي إلى أحد الأندية التي يملكها في بلجيكا".

وأضاف: "جماهير النادي البلجيكي، حلوا نعش عليه علم مصر بسبب تراجع نتائج الفريق في ذلك الوقت، ولكن نجحنا بعد ذلك في تحقيق نتائج إيجابية بشكل متواصل"