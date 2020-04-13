الهاني سليمان: رفضت الاستمرار مع الأهلي لهذا السبب

أكد الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة، انه وقع للنادي الأهلي موسم 2013 مع مجدي طلبة ولكنه لم يستمر مع الفريق. وقال الهاني خلال حواره لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "وقعت للأهلي مع مجدي طلبة موسم 2013" عبر شاشة صدى البلد: "وقعت للأهلي مع مجدي طلبة موسم 2013" وأردف: كانت هناك أزمة في القائمة وطلبوا مني الخروج للإعارة لمدة موسم والعودة مرة أخرى. لمدة موسم والعودة مرة أخرى. وأفصح : رفضت الأمر وأنهيت الاتفاق معهم واعدت المبلغ الذي حصلت عليه لوكيلي تامر النحاس. وأكد: كنت في عز تألقي وكنت أريد مواصلة التألق ولذلك لم أوافق على طلب الأهلي بالخروج للإعارة وأنهيت الاتفاق معه.

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