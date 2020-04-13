لاعب الاتحاد السكندري أحمد رفعت يكشف طموحاته خلال الفترة القادمة

أكد أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري عن طموحاته خلال الفترة القادمة من البقاهء فى صفوف الفريق السكندري أو الرحيل والعودة مرة إخري لنادي الزمالك. وقال رفعت فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " القاهرة والناس" :" الأن لا أحد يعلم شئ وهذه الفترة أنا تركيزي منصب مع الاتحاد السكندري، والزمالك هو صاحب الحق فى تحديد مصيري عقب إنتهاء الإعارة". عبر قناة " القاهرة والناس" :" الأن لا أحد يعلم شئ وهذه الفترة أنا تركيزي منصب مع الاتحاد السكندري، والزمالك هو صاحب الحق فى تحديد مصيري عقب إنتهاء الإعارة". وتابع :" الفترة الحالية، أنا فى المنزل وأقوم بالجري حول المنزل، والمعد البدني لنلدي الاتحاد يتابعنا ووضع لنا برنامج ". واتم :" الكلام سابق لأوانه حول تحديد مصيري مع الزمالك ".

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