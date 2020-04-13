تامر النحاس: تمديد عقد محمود علاء مع الزمالك صحيح

أكد تامر النحاس، وكيل محمود علاء، أنه مدد عقده مع الزمالك لكنه لم يوثق بسبب الظروف.
وقال النحاس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد : "محمود علاء مضى تمديده مع الزمالك لكن حدث تأخير في ملئ العقود بسبب كثرة المباريات والبطولات في شهر فبراير الماضي".
وأكمل : "عدم وجود بصمة لمحمود علاء بدعة، القانون ينص أن البصمة ليس لها علاقة بصحة العقد".
وأتم : "لم يكن هناك خلافات في التفاصيل المالية، العقد تمدد رسمي لكن لم يوثق بسبب الظروف".
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