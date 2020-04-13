وكيله: كريم العراقي أقرب للزمالك من الأهلي

أكد تامر النحاس، وكيل كريم العراقي لاعب المصري، أنه من مصلحة كل الأطراف أن يوافق الفريق على رحيله.
وقال النحاس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المصري يعاني من إيقاف القيد ومازال ليس هناك قرار لإمكانية التعاقد بالصيف المقبل".
وأكمل : "لكن من مصلحة كل الأطراف أن يوافق المصري على رحيلكريم العراقي بالانتقالات القادمة، وإذا استمر فهو إبن بورسعيد وليس لديه مانع للتجديد".
وأتم : "كان هدفنا مع كريم العراقي أن ينتظر لما بعد الأولمبياد ثم يفكر في الاحتراف، لكن في حالة هناك عروض من القطبين فإن انتقاله للزمالك سيكون أسهل وأقرب من الأهلي".
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