شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرصد 8 ملايين جنيه "حد أقصى" لضم أحمد رفعت نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الاتحاد السكندرى عن رغبة النادى في ضم أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك المعار لزعيم الثغر، بصورة نهائية، حيث ستنتهى إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى ويرغب مسؤولي الاتحاد السكندرى في الحصول على جهوده بصورة نهائية في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية فترة الإعارة بعد إبداء طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندرى رغبة في الحصول على خدمات اللاعب وهو ما سيبحثه مسؤولي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لاتخاذ قرارا بشأنه خلال المرحلة الجارية.

وكشف المصر ذاته إن إدارة الاتحاد السكندرى حددت ما يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين جنيه، من أجل الحصول على خدمات رفعت بصورة نهائية على أن يتم سداد 6 مليون جنيه بصورة فورية مع تقسيط باقى القيمة المالية التي سيتم الاتفاق حولها مع الزمالك خلال المرحلة الحالية في ظل العلاقات الطيبة التي تربط مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ومحمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى حيث سيتوصل الطرفين إلى اتفاق حول المسألة عند الحديث فيها بصورة رسمية بينهما بعدما جاء العرض عبر الوسطاء في المرحلة الحالية.

ويدرس مسؤولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مصير اللاعبين المعارين فى الموسم المقبل، لتحديد الأولويات المختلفة حيث يبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، وتدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث كان من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، قبل أن يتم تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى لتجنب انتشار فيروس كورونا.