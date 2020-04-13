شكرا لقرائتكم أجانب الزمالك يرسلون فيديوهات تدريباتهم لكارتيرون للتأكيد على تنفيذ برنامجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو لاعبى الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويتواجد ساسى في تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم في المغرب فيما فضل كاسونجو الاستمرار في القاهرة، لذا يحرص الجهاز الفني على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم في فترة التوقف الحالية التي تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين حيث طلب من كل لاعب، إجراء حصة جرى يومية، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

وجاء محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، آخر المنضمين من لاعبى الأبيض لتدريبات الجرى التى يقوم بتنفيذها فى مسقط رأسه بمركز شباب أبو تيج، بعد أعمال تطهير المركز وتعقيمه بصورة جيدة، حيث يخوض به اللاعب تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل تجنب التجمعات وتنفيذ التعليمات الطبية بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار سعى المدرب الفرنسى نحو حفاظ لاعبى الفريق على لياقتهم البدنية فى المرحلة الحالية فى ظل توقف النشاط الرياضى بمصر.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.