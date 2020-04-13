شكرا لقرائتكم مجلس الاهلي يدرس تخفيض عقود لاعبيه بسبب أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تخفيض عقود لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية التى يتوقف فيها النشاط الرياضي على خلفية وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله ، وعلم "الخليج 365" أن مجلس الاهلي سيناقش في إجتماعه المقبل والذى سيُعقد خلال ساعات عدة طُرق وسبل للخروج من الأزمة المالية التى يعيش فيها النادي حالياً شأنه شأن جميع الأندية العالمية وربما المؤسسات في العالم جراء تجميد النشاط وتراجع مصادر الدخل.

وقال مصدر في الاهلي أن النية تتجه للإقدام على هذه الخطوة في ظل الخسائر التى يتعرض لها النادي بسبب تجميد النشاط موضحاً أن العديد من الأندية العالمية أقدمت على مثل هذه الخطوة في ظل المبالغ الكبيرة التى يحصل عليها اللاعبون ، وشدد المصدر على أن هناك إقتراحاً سيدرسه المجلس في إجتماعه المقبل بتخفيض عقود اللاعبين في جميع الالعاب بالنادي .

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة طلب من أعضاء المجلس وضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط،وأوضح المصدر أن هناك أكثر من تصور ومقترح لتخفيض العقود منها تقليل الرواتب الشهرية للاعبين خلال الفترة التى يتوقف فيها النشاط بجانب تخفيض العقود بنسبة تتراوح من 30 إلى 50 % وغيرها من المقترحات التى سيتم دراستها في إجتماع المجلس المُرتقب.