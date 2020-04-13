شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة لاعبين مهددة بالرحيل عن الأهلي في الموسم الجديد بعد قرار الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرراتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، العودة إلى اللائحة القديمة للجبلاية، فيما يتعلق بشأن عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، والتي ستؤدي إلى تخفيض عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين في قوائم الأندية، وهو ما يعني أن كل نادي بات مضطراً للاستغناء عن عدد من لاعبيه الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلي بالتأكيد سيكون من أكثر المتضررين من هذا القرار حيث يضم الفريق الأحمر ستة محترفين وهم، المغربي وليد أزارو، التونسي علي معلول، أليو بادجي، أليو ديانج، جيرالد دا كوستا، جونيور آجاي، ونستعرض أبرز ما قدمه أجانب الأهلي في السطور التالية:

وليد أزارو

يعتبر وليد أزارو من المهاجمين الأجانب الذين أثبتوا جدارتهم بارتداء القميص الأحمر رغم سيل الانتقادات التي تعرض لها، واستطاع اللاعب أن يتفوق على جميع الأجانب في الايجيبشن ليج عندما حسم لقب هداف الدوري برصيد 18 هدفاً في أول مواسمه مع القلعة الحمراء، ويصفة عامة شارك أزارو مع الفريق الأحمر في 89 مباراة، سجل 41 هدفاً، وصنع 16 هدفاً، وتبقى علاقة اللاعب برينية فايلر مدرب الأهلي عاملاً مؤثراً في إكانية عودة أزارو للأهلي بعد رحيله على سبيل الاعارة للاتفاق السعودي، حيث كان المغربي قد رحل عن الفريق بسبب عدم المشاركة.

علي معلول

أسر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، قلوب الجماهير الحمراء سريعاً، منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر قادماً من صفوف الصفاقسي التونسي، بفضل مهارته المتميزة وعرضياته التي تمثل حلولاً مهمة في المواقف الصعبة، ومع الفريق الأحمر شارك علي معلول في 121 مباراة، سجل 19 هدفاً، وصنع 35 هدفاً.

جونيور آجاي

يعتبر جونيور أجاي صانع ألعاب الأهلي من المهارات المتميزة بشكل عام على المستطيل الأخضر، إلا أن المستوى المتذبذب صعوداً وهبوطاً حير الجماهير الأهلاوية في تقييم اللاعب، وبشكل عام شارك أجاي مع الأهلي في 121 مباراة، سجل 35 هدفاً، وصنع 24 هدفاً.

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أليو ديانج

لم يحتاج أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، وقتاً طويلاً في الاندماج بين صفوف الفريق واللعب بروح وانتماء للقميص الأحمر، حيث عرف اللاعب بفدائيته في الكرات المشتركة وعدم السماح للخصوم باستكمال الهجمات بعد منتصف الملعب، ومنذ انضمامه في الصيف الماضي للأهلي، شارك ديانج في 21 مباراة، سجل هدفين وصنع مثلهما.

أليو بادجي

أحدث الأجانب الوافدين إلى النادي الأهلي، ومازال بادجي قيد التقييم لأنه لم يشارك في الدقائق الكافية للحكم على مستواه وامكانياته الفنية، خاصة وأنه حديث الانضمام للقلعة الحمراء، حيث انتقل إلى الأهلي في يناير الماضي، وشارك في 7 مباريات، سجل هدف، وصنع هدفين.

جيرالدو دا كوستا

الكثير من الأنباء تتحدث عن أن جيرالدو دا كوستا سيكون أقرب الراحلين عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل ومن قبل قرار الجبلاية بتخفيض عدد الأجانب، وشارك جيرالدو مع الأهلي في 27 مباراة، سجل 3 أهداف، وصنع 6 أهداف.