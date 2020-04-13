ملف الأحد.. 12 ناديًا يطالبون بإلغاء الدوري.. ووفاة حارس تشيلسي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 12 ابريل 2020.
بعد قرار سوسيداد.. ريال مدريد يدرس العودة للتدريبات
النحاس يوضح.. موقف الأهلي والزمالك من بكار والعراقي.. وتجديد عقد مروان محسن
مدرب الزمالك السابق يكشف 3 مراكز يحتاجها الفريق
الاتحاد: 12 ناديًا يطالبون بإلغاء الدوري
تقارير مغربية: خالد بوطيب يقترب من الدوري القطري
عن عمر يناهز 78 عاما.. تشيلسي يعلن وفاة حارسه السابق
الجنايني يكشف كواليس حديثه مع وليد سليمان بعد أحداث السوبر
عمرو الجنايني يكشف كواليس اختيار البدري كمدير فني للمنتخب
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